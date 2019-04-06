في الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضرب الأهلي بقوة عندما تغلب على مضيفه الشباب برباعية نظيفة حملت تواقيع محمد آل فتيل (33) ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (38 و53) وسلمان المؤشر (63).

ورفع الأهلي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف الشباب الثالث.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الأول وافتتح التسجيل من ركلة ركنية ارتقى لها آل فتيل وتابعها برأسه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس عبدالله السديري (33).

وأضاف تفاريس الهدف الثاني عندما انطلق بكرة على الجهة اليسرى وراوغ جمال بلعمري قبل أن يسدد الكرة داخل المرمى (38).

ولاحت فرصة للاعب نفسه لإضافة هدف ثالث ولكن كرته أمسكها عبدالله السديري ببراعة (45).

وكاد الشباب يقلص الفارق مطلع الشوط الثاني برأسية جمال بلعمري لكنها مرت فوق العارضة (46)، لكن الأهلي وجه الضربة القاضية بإضافة الهدف الثالث بعد هفوة قاتلة من الحارس السديري الذي فشل في إبعاد الكرة فاستغلها تفاريس وتابعها داخل المرمى بسهولة (53)، قبل أن يختم المؤشر المهرجان بالهدف الرابع عندما تلقى كرة عرضية لعبها مباشرة داخل المرمى (63).

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أكرم الاتحاد وفادة ضيفه الباطن برباعية لفهد المولد (23 من ركلة جزاء) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (59) والمغربي مروان داكوستا (62) والعاجي سيكو سانوغو (90 ) مقابل هدف للبرازيلي أندريس براكا (82).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الباطن عند 22 نقطة وتراجع للمركز الخامس عشر قبل الأخير.

وابتعد القادسية مؤقتاً عن شبح الهبوط بعدما قلب الطاولة على ضيفه أُحد محولا تخلفه بهدف إلى فوز كبير 4-2.

وسجل للقادسية البرازيلي بيسمارك فيريرا (28 و45) وهارون كمارا (48) والأسترالي ريس وليامز (52)، ولأُحد موسى مازو من النيجر (9) وصقر عطيف (70).

ورفع القادسية رصيده إلى 27 نقطة وتقدم للمركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد أُحد عند 15 نقطة في المركز الأخير.

وتعادل الفيصلي مع الفتح 1-1. وتقدم الفتح بواسطة علي الزقعان (38)، وأدرك الفيصلي التعادل عن طريق البرازيلي لويس غوستافو (42).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، والفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن.