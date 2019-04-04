وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن وجهة مورينيو الأقرب هي العودة لإنتر ميلانو، الذي قاده إلى تحقيق ثلاثية تاريخية عام 2010، بتحقيق دوري أبطال أوروبا، والدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

ووفقا لما نشره موقع "توتو ميركاتو" في وقت سابق، فإن مورينيو مستعد لخفض مطالبته براتب سنوي تصل قيمته إلى 10 ملايين يورو ، وقبول 8 ملايين يورو من أجل العودة إلى إنتر ميلانو.

لكن الرئيس التنفيذي جيوزيب ماروتا يميل أكثر لمواطنه أنطونيو كونتي.

وتؤكد "سكاي سبورت إيطاليا" أن روما تحدث إلى مورينيو هاتفيا، لكن ليس هناك أي مفاوضات جادة بعد.