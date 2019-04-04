وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مستقبل أومتيتي أصبح معقدا، حيث يريد المدافع الفرنسي أن يلعب أساسيا، لكنه يعرف أن كليمان لانغليه سيكون أساسيا في المرحلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة لم ترق لها تصرفات أومتيتي في الآونة الأخيرة، ولكن لن يضعوه على لائحة الانتقالات الصيفية بعد.

وتعود تضحية برشلونة بأومتيتي إلى أن إدارة النادي تهدف لجني أموال إضافية في الميركاتو الصيفي، ستساهم في إتمامها لصفقة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من آياكس.

كما أن الإصابة التي تعرض لها الدولي الفرنسي هذا الموسم جعلته يتحول إلى لاعب احتياطي بعدما غاب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر.