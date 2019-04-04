وضع اللاعب البرتغالي الدولي جونسالو جيديس بلنسية في المقدمة في الدقيقة 35 بتسديدة قوية في شباك الحارس كيلور نافاس. ولعب ريال بشكل جيد حتى استقبال الهدف ثم فقد حماسه بينما واصل أصحاب الضيافة تهديد المرمى حتى نجحوا في مضاعفة التقدم بضربة رأس للمدافع ايزيكيل غاراي بعد ركلة ركنية في الدقيقة 83.

وسجل كريم بنزيمة هدفا لحفظ ماء الوجه من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد وقت قصير من إلغاء ركلة جزاء للفريق المدريدي بعد أن أثبت حكم الفيديو أن سيرجيو راموس كان متسللا قبل تعرضه لعرقلة.

ويملك بلنسية، الذي بلغ نهائي كأس الملك ودور الثمانية في الدوري الأوروبي، فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد صعوده للمركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف خيتافي الرابع في جدول الترتيب.

ويبقى ريال مدريد في المركز الثالث ولديه 57 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر برشلونة وخمس نقاط عن جاره أتليتيكو مدريد.