ودخل نابولي إلى هذه المرحلة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكاسح الأحد، على روما في معقل نادي العاصمة 4-1، مبقيا بذلك على فارق النقاط الـ15 الذي يفصله عن يوفنتوس المتصدر.

لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مني الأربعاء بهزيمة لم تكن في الحسبان أمام فريق يصارع لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية، ما جعل يوفنتوس، الفائز الثلاثاء على كالياري 2-صفر، على بعد 18 نقطة من الفريق الجنوبي في أكبر فارق بين الأول والثاني بعد 30 مرحلة (من 38) منذ اعتماد النقاط الثلاث للفائز عوضا عن نقطتين.

وسيحسم فريق "السيدة العجوز" الذي فاز ذهابا وإيابا على نابولي (3-1 و2-1)، اللقب في نهاية الأسبوع الجاري، في حال فوزه السبت على غريمه وضيفه ميلان، وخسارة نابولي الأحد أمام ضيفه جنوى.

وارتقى إمبولي، الذي لم يخسر في آخر خمس مباريات على أرضه، للمركز 17 برصيد 28 نقطة متقدما بنقطة واحدة على بولونيا الذي يواجه أتلانتا الخميس.