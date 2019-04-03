وكشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن أرسنال دفع أكثر من 32 ألف يورو لكل دقيقة خاضها دينيس سواريز حتى الآن، منذ انتقاله على سبيل الإعارة قادما من برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ولم يلعب سواريز سوى 95 دقيقة فقط خلال 6 مباريات خاضها "المدفعجية" هذا الموسم، حيث فشل في ترك بصمته مع أرسنال مما يعزز الشائعات بعودة اللاعب إلى النادي الكاتالوني الصيف المقبل.

وذكرت الصحيفة أن حساباتها لهذا الرقم تأتي من 2.17 مليون يورو التي دفعها أرسنال لبرشلونة مقابل استعارة اللاعب، بالإضافة إلى مرتبه الحالي البالغ 600 ألف يورو.

ويملك أرسنال خيار التوقيع الدائم مع دينيس سواريز مقابل نحو 25 مليون يورو، لكن من الواضح أن فرص اللاعب الإسباني في الاستمرار مع النادي باتت صعبة.