وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل، وذلك بهدف لمدافعه الدولي الأوروغوياني دييغو غودين. وأتى الهدف الرأسي بعدما تصدى حارس جيرونا غوركا إيرايثوث لكرة رأسية من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لتعود إلى غودين غير المراقب، فتابعها بسهولة في المرمى.

لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على غريزمان لدى بداية المحاولة، لكنه أعاد احتسابه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، معتبرا أن المهاجم الدولي الفرنسي لم يكن في وضع تسلل.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن غريزمان من كسر الصوم عن التهديف الذي لازمه في المباريات السبع الماضية، إذ وصلته الكرة بعد هجمة مرتدة سريعة، فانفرد بحارس جيرونا ولعبها ساقطة "لوب" من فوقه.

وحقق أتلتيكو المطلوب على ملعبه واندا متروبوليتانو أمام مدرجات بقيت أجزاء عدة منها شاغرة، وحقق فوزه الأول على جيرونا في مباراة رسمية بعد خمسة تعادلات.

وشهد اللقاء فرصا محدودة من الطرفين.

وكان جيرونا الطرف الأكثر نشاطا في الشوط الأول، لاسيما من خلال مهاجمه العاجي سايدو دومبيا الذي أتيحت له محاولتان بالرأس تصدى لهما الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان أوبلاك في الدقيقتين 3 و34.

لكن أخطر فرص الشوط أتت من خلال محاولة صاروخية للاعب خط وسط أتلتيكو كوكي، لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أسفل عارضة مرمى حارس جيرونا إيرايثوث (39).

وفي الشوط الثاني، أقدم ساوول زميل كوكي على محاولة مماثلة من خارج المنطقة، لكن تسديدته في الدقيقة 64 ارتدت من حارس المرمى.