وأصبح يونايتد في المركز الخامس برصيد 61 نقطة متساويا مع توتنهام هوتسبير الرابع في الترتيب والذي تتبقى له مباراة بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 47 نقطة.

وستتسبب هذه النتيجة في بعض الارتباك قبل مواجهة برشلونة الأسبوع المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشار "لقد تسببنا في تعثرنا في الواقع.. لولا حارس المنافس لكان يجب أن نفوز بهذه المباراة".

ودخل يونايتد، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الظهيرالأيمن آشلي يانج، اللقاء بقوة في ثاني مباراة لسولشار بعد تعيينه مدربا بعقد ثابت.

وأضاع روميلو لوكاكو فرصة مبكرة من ضربة رأس قبل أن يفتتح زميله الإسكتلندي سكوت مكتوميناي التسجيل بتسديدة منخفضة في الدقيقة 13 من خارج منطقة الجزاء ليباغت الحارس روي باتريسيو.

وهذا أول هدف للاعب مكتوميناي في 41 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات.

لكن ولفرهامبتون، الذي سيواجه واتفورد في قبل نهائي كأس الاتحاد يوم الأحد، قاوم بشجاعة ورد سريعا بصنع فرص متتالية في أجواء باردة.

وأدرك ديوغو غوتا تعادلا مستحقا من مسافة قريبة في الدقيقة 25 بعد تمريرة متقنة من راؤول خيمنيز.

وأكمل يونايتد اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 57 بعد طرد يانغ لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل متهور ضد غوتا.

وحفز هذا ولفرهامبتون للضغط ونجح في التقدم بهدف بالخطأ سجله كريس سمولينغ في مرماه في الدقيقة 77.

وقال نونو إسبيريتو سانتو، مدرب ولفرهامبتون، بعدما كرر تفوقه على يونايتد "أن تفعل هذا الأمر مرتين أمام مثل هذا الفريق الرائع.. فإني أشعر بالسعادة من أجل المشجعين واللاعبين".

وأضاف "يونايتد بدأ المباراة بشكل رائع.. قمنا بالرد بشكل جيد. ليس من السهل اللعب أمام مانشستر يونايتد. لا يوجد سر لما حدث بل العمل فقط".