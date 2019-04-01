وفاجأ الدولي الصربي جماهير ملعب سان سيرو عندما تخلص من رقيبه مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنترناسيونالي وارتقى عاليا ليقابل تمريرة عرضية منخفضة من زميله لويس ألبرتو بضربة رأس في الشباك بالدقيقة 13.

وحافظ سمير هاندانوفيتش حارس إنترناسيونالي على تقدم لاتسيو بهدف واحد في الشوط الأول بتصديه لضربة رأس من باستوس من مدى قريب وكذلك تصدى بيد واحدة لتسديدة من لويس ألبرتو.

واستحوذ إنترناسيونالي على الكرة أكثر من منافسه لكنه صنع القليل من الفرص الخطيرة.

وجعلت هذه النتيجة، التي تأتي عقب خسارة ميلانو صاحب المركز الرابع 1-صفر على ملعب سامبدوريا السبت، الفارق بين إنترناسيونالي صاحب المركز الثالث برصيد 53 نقطة وسامبدوريا تاسع الترتيب (45 نقطة) ثماني نقاط فقط.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس متساويا مع أتلانتا ومتقدما بفارق نقطة واحدة عن جاره روما لكنه يملك مباراة مؤجلة.

وتتأهل الأندية صاحبة المركز الأربعة الأولى إلى دوري الأبطال الموسم المقبل مباشرة.