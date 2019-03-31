ومع اقتراب تشلسي من هزيمة مخجلة ضد كارديف صاحب المركز 18، أعاده القائد أزبيليكويتا إلى المباراة بهدف بدا أنه من تسلل.

وأكمل الفريق الضيف انتفاضته عندما ذهب البديل لوفتوس تشيك إلى القائم البعيد، ليهز الشباك بضربة رأس.

وحافظ تشلسي على المركز السادس برصيد 60 نقطة متساويا مع أرسنال الخامس الذي يستضيف نيوكاسل يونايتد الاثنين، ويتأخران بنقطة عن مانشستر يونايتد.

وعانى تشلسي بدون هدافه إيدن هازارد ونغولو كانتي لاعب الوسط، من أجل صناعة الفرص، وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول.

وأزعجت رميات التماس الطويلة من أرون غونارسون إلى المهاجم عمر نياسي دفاع تشلسي في أغلب فترات المباراة، وكانت مؤثرة في هز الشباك بعد الاستراحة.

وفشل تشلسي في إبعاد الكرة من داخل منطقة الجزاء ليمررها هاري أرتر لاعب الوسط إلى فيكتور كماراسا، الذي سددها مباشرة في الزاوية العليا.