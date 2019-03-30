وتفوق فيدرر بشكل تام في إرساله، وكسر ثلاث مرات إرسال منافسه البالغ عمره 19 عاما ليتأهل إلى النهائي أمام الأميركي جون إيسنر الذي تفوق بشق الأنفس على الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم البالغ عمره 18 عاما بنتيجة 7-6 و7-6.

وعقب تأهله إلى النهائي، قال السويسري المخضرم "استمتعت بالمباراة. أعتقد أنني لعبت بشكل رائع جدا. لأنني أعتقد لو منحت الفرصة لدينيس لكي يلعب (بأسلوبه) فإنه يملك قوة هائلة... ويمكن أن يضعني في مواقف غير مريحة".

ونقلت "رويترز" عن فيدرر قوله "لذا أعتقد أنني أديت بشكل رائع، وأنا سعيد جدا بالطريقة التي لعبت بها".

وهيمن فيدرر مبكرا على مباراته بالدور قبل النهائي، وكسر إرسال شابوفالوف في الشوط الثالث، بعد ضربة خلفية خاطئة من منافسه الشاب.

ونجح البطل السويسري، الذي أحرز لقبه المئة في دبي هذا الشهر، في كسر إرسال منافسه مجددا في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، وشق طريقه إلى النهائي أمام إيسنر حامل اللقب الذي لم يخسر أي مجموعة في المسابقة هذا العام.

وانتفض إيسنر قبل أن ينهي مغامرة أوجيه-ألياسيم بعدما تجاوز تأخره 5-3 في المجموعتين ليحقق الانتصار.