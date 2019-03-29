ولن يملك فيدرر البالغ عمره 37 عاما وقتا طويلا للراحة قبل مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف (19 عاما) الذي ينظر إليه على أنه أحد المواهب الصاعدة والفائز المقبل في البطولات الأربع الكبرى.

وتغلب شابوفالوف المصنف 20 على الأميركي فرنسيس تيافو 6-7 و6-4و6-2.

وأصبح شابوفالوف اللاعب الكندي الثاني الذي يبلغ قبل النهائي بعد فيلكس أوجيه-ألياسيمي البالغ عمره 18 عاما والذي سيواجه جون إيسنر حامل اللقب.

ونال فيدرر 100 لقب في مسيرته ويتطلع لمواجهته الأولى ضد شابوفالوف.

وقال فيدرر "إنه واحد من أبرز اللاعبين أصحاب الضربات القوية في اللعبة. أحب ضرباته الأمامية".

وحسم اللاعب السويسري المجموعة الأولى بسهولة ضد أندرسون الذي تغلب عليه في مباراة ماراثونية في دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي.

واحتاج أندرسون إلى تسعة أشواط ليفتتح رصيده وعثر على ضرباته الناجحة ليدرك التعادل 3-3 في المجموعة الثانية.

لكن فيدرر حسم الأمور عند التعادل 4-4 عندما فاز بشوط طويل من22 نقطة وكسر إرسال منافسه بضربة خلفية.

وقال عن تلك الضربة "سددتها بشكل متأخر ولهذا السبب كانت قصيرة. لم أكن هذا ما أريده لكنها كانت الحاسمة. كنت محظوظا في النهاية".