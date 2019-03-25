وقال الاتحاد السعودي في بيان على حسابه في تويتر: "يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن دعمه الكامل للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في ترشحه لولاية جديدة في رئاسة الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، في الانتخابات المقررة في 6 أبريل المقبل في الجمعية العمومية التي ستعقد في كوالالمبور، وذلك انطلاقا من اطلاعه على برنامجه للسنوات الأربع المقبلة".

وتابع: "يؤكد الاتحاد السعودي ثقته بأن يواصل الشيخ سلمان عمله الدؤوب بعد فوزه في الانتخابات المقبلة، في قيادة كرة القدم في القارة الآسيوية لآفاق بعيدة من النجاحات، بما يسهم في تطويرها في مختلف الجوانب وعلى كافة الصعد".

ويتنافس الشيخ سلمان في انتخابات الاتحاد الآسيوي مع القطري سعود المهندي.

ويتولى الشيخ سلمان رئاسة الاتحاد منذ 2013، عندما انتخب لإكمال العامين المتبقين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام، الذي أوقف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي، بسبب قضايا فساد.