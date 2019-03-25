وحقق النجم الفرنسي خلال خمس سنوات من مسيرته مع ريال مدريد الإسباني إنجازات عدة كالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، برفقة ألمع اللاعبين أمثال رونالدو وراؤول ولويس فيغو.



وبالرغم من المسيرة المتألقة لزيدان، إلا أن بدايته لم تكن موفقة، حيث قال في تصريح نقله موقع "ماركا": "كل ما أردته منذ البداية لعب كرة القدم، لكني واجهت صعوبات في المدرسة، كما أخبرني والداي أن أتخلى عن حلمي، إلا أنهما تراجعا لاحقا عن ذلك وطلبا مني أن أفعل ما أريد".



وأضاف: "بمجرد حصولي على إذن والداي، ركزت على تحقيق ما أصبو إليه، وبمجرد وصولي إلى كان ورؤيتي لمحترفين يتدربون قلت لنفسي أريد أن أصبح مثلهم".



وتابع: "منذ تلك اللحظة فعلت كل ما بوسعي لأكون الأفضل".



وعن الأمور التي تغيرت في حياة زيدان منذ انضمامه لكان، أوضح زيدان: "أصبحت أنام جيدا، ولم أتردد على الحانات، ولم أكن أشرب سوى الماء، وحرصت على الاسترخاء".

وأشار زيدان إلى أن كل ما قمت به كان لإرضاء رغبتي بالتألق ولجعل والداي فخورين بي.



وحول الصعوبات التي واجهته في بداياته الكروية، أوضح زيدان: "كان على اللاعب في الماضي أن يقدم شيئا مميزا ومختلفا وذلك لوجود عدد قليل من النجوم في كل فريق".



واسترسل قائلا: "لقد تغيرت الصورة اليوم فقد بات كل شيء يسير بوتيرة أسرع، ولم يعد اللاعبون خائفين من ارتكاب أخطاء".

وكان زيدان قد عاد هذا الشهر لقيادة "النادي الملكي" بعد إقالة المدير الفني الأرجنتيني سانتياغو سولاري.



وقال النادي الملكي في بيان "قررت اللجنة الإدارية تعيين زين الدين زيدان مدربا لريال مدريد بأثر فوري، حتى نهاية الموسم والأعوام الثلاثة التالية، حتى يونيو 2022".

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له، قبل أن يستقيل في مايو الماضي.