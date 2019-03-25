وغالبا ما تحدد المباريات الأخيرة في كل بطولة الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، إلى جانب الفرق التي ستغادر الدرجة الأولى.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الأرقام تظهر أن الفوز في المباريات العشرة جميعها تبدو مهمة "مستحيلة"، مضيفة "على الرغم من ذلك، فإن فريقا واحدا استطاع صناعة الاستثناء"، عبر تاريخ الدوري الإسباني "الليغا".

وأوضحت أن ريال مدريد، بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب العائد مجددا قبل أيام، هو الفريق الوحيد في تاريخ الليغا الذي نجح في إحراز نقاط المباريات العشرة الأخيرة بأكملها، وذلك خلال موسم 2015-2016.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان أبناء زيدان قادرين مرة أخرى على تحقيق نفس الإنجاز، هذا الموسم، لاسيما بعد عودة المدرب الفرنسي إلى أحضان النادي، خلفا لسولاري.

وفي حال نجح النادي الملكي في هذا الإنجاز، فإنه سيحرز 30 نقطة، مما يعني أنه قد يشدد الخناق على المتصدر برشلونة، الذي يسبقه حاليا بـ12 نقطة، أو يتفوق عليه، وبالتالي إحراز البطولة.

وتابعت "عودة زيدان أعادت الأمل في نفوس الرياليين.. بالرغم من أن الفوز باللقب الإسباني هذا الموسم تبدو مهمة شبه مستحيلة على اعتبار الفارق الكبير بين الفريقين.