ونقلت رويترز عن الدولي الهولندي قوله، إن المدرب الألماني يورغن كلوب قد يكون صريحا بشكل صادم، عند تقييم أداء اللاعبين.

وأضاف فان ديك عن مدربه الألماني "إن حماسه متقد للغاية، وسيقول لك الحقيقة طوال الوقت. لايكل من دفعك للأمام وهذا شيء يعجبني شخصيا وكذلك يعجب معظم اللاعبين كثيرا.

وتابع "كثيرا ما نجتمع طوال الموسم حينما لا يكون سعيدا ببعض الأشياء. هذه إشارة جيدة رغم أننا خسرنا مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم هناك بعض اللحظات التي كان ينبغي أن نقدم فيها أداء أفضل".

ويملك ليفربول أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اهتزت شباكه 18 مرة خلال 31 مباراة، لكن ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، يمكن أن ينفرد بصدارة "البريميرليغ" في حال فوزه بهذه المباراة.

ويستضيف ليفربول توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الثالث، في المباراة المقبلة بالدوري الأحد المقبل.