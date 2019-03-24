وافتتح نيكولو باريلا التسجيل للأزوري بعد مرور 7 دقائق عندما سدد كرة قوية من مشارف المنطقة فاصطدمت بقدم أحد مدافعي فنلندا وتابعت طريقها نحو الشباك مسجلا باكورة أهدافه الدولية.

وأضاف مهاجم يوفنتوس الشاب مويز كين الهدف الثاني إثر تلقيه كرة متقنة من تشيرو إيموبيلي ليتابعها بيسراه داخل الشباك (74) ويسجل بدوره باكورة أهدافه الدولية.

ويبني مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني فريقا قادرا على المنافسة في البطولات الكبرى بعد صدمة الغياب عن مونديال روسيا وذلك للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وتبدو منتخبات المجموعة العاشرة المؤلفة أيضا من أرمينيا والبوسنة وليتشنشتاين في متناول المنتخب الإيطالي وبالتالي سيكون مرشحا لبلوغ النهائيات القارية علما بأنه فاز باللقب مرة واحدة عام 1968 وحل وصيفا مرتين عامي 2000 و2012.

وشارك المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا متصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي في صفوف سمبدوريا برصيد 21 هدفا في 28 مباراة، في ربع الساعة الأخير من المباراة وكاد يضاعف غلة فريقه لكن كرته الرأسية تصدى لها الحارس الفنلندي قبل أن تقف العارضة بالمرصاد لتسديدة قوية له.

ولم تخسر إيطاليا في التصفيات الأوروبية منذ قرابة 13 عاما حيث حققت الفوز في 25 مباراة وتعادلت في ست.

وتلتقي إيطاليا مع ليشتنشتاين في بارما الثلاثاء المقبل في هذه التصفيات.