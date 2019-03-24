وبدأ المنتخب الإسباني المباراة بقوة وتقدم باستاد ميستايا في بلنسية عندما حول رودريغو مورينو كرة جوردي ألبا العرضية في الشباك من مدى قريب في الدقيقة 16، وواصل أصحاب الأرض السيطرة على اللعب بدون صناعة العديد من الفرص.

وعادلت النرويج، التي لم تقدم الكثير في الهجوم، النتيجة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بشكل مثالي جوشوا كينغ في شباك ديفيد دي خيا بعد مخالفة ارتكبها إنيغو مارتينيز ضد بيورن يونسن.

وحصلت إسبانيا على ركلة جزاء بعد ست دقائق لاحقة عندما تعرض ألفارو موراتا لإعاقة من حارس النرويج رون يارشتاين، الذي خدعه راموس بسهولة عن طريق تسديد كرة ساقطة في منتصف المرمى ليسجل بطريقة "بانينكا" للمرة الخامسة هذا الموسم والثامنة في مسيرته.