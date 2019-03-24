ولم يسبق لبنما تسجيل أي هدف ضد البرازيل، وخسرت كل المواجهات الأربع السابقة بينهما استقبلت خلالها 16 هدفا.

ومنح لاعب الوسط لوكاس باكيتا التقدم للمنتخب البرازيلي بعد 31 دقيقة، لكن أدولفو ماتشادو عادل النتيجة بعد أربع دقائق أخرى بضربة رأس من موقف بدا تسللا.

وسدد ريتشارليسون وكاسيميرو في إطار المرمى في الشوط الثاني لصالح البرازيل، لكن بمرور الوقت بدا منتخب بنما سعيدا بالتعادل أمام فريق استحوذ على الكرة بنسبة 78 بالمئة.

واختار تيتي، وعينه على كأس كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل في يونيو، إشراك العديد من اللاعبين صغار السن، فخاض باكيتا مباراته الدولية الثالثة والمدافع إيدر ميليتاو مباراته الثانية، بينما شارك الظهير الأيسر أليكس تيليس لاعب بورتو لأول مرة دوليا.

لكن في غياب نيمار، الذي يتعافى من إصابة في القدم، افتقر المنتخب البرازيلي للإلهام الذي يوفره في المعتاد مهاجم باريس سان جيرمان.

ويسافر المنتخب البرازيلي إلى براغ لمواجهة جمهورية التشيك وديا يوم الثلاثاء.