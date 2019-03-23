وبينما كانت بوروندي في حاجة للتعادل فقط، كان على الغابون، التي استضافت النهائيات في 2017، الفوز في بوغمبورا لتنضم إلى مالي الفائزة بصدارة المجموعة الثالثة، بالتصفيات المؤهلة للبطولة التي ستقام في مصر الصيف المقبل.

وانضمت بوروندي إلى مدغشقر وموريتانيا، وهي الدول التي تأهلت للنهائيات لأول مرة، وأشعل الإنجاز احتفالات صاخبة في الدولة الصغيرة الواقعة في شرق أفريقيا.

ولم تستطع بوروندي التسجيل عدة مرات بفضل أداء بطولي من حارس الغابون المخضرم ديدييه أوفونو، قبل أن ينجح سيدريك أميسي أخيرا في هز الشباك في الدقيقة 75.

لكن الاحتفالات تأجلت حتى صفارة النهاية، إذ أدركت الغابون التعادل قبل 8 دقائق على النهاية عندما وضع عمر نغاندو مدافع بوروندي الكرة في شباك فريقه بالخطأ.

وقدم بيير أيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال والغابون مباراة ضعيفة، ولم ينجح منتخب بلاده في تسجيل الهدف الثاني الذي كان يحتاجه للتأهل إلى النهائيات.