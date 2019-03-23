وقال رافايل دوداميل بعد نهاية مواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في مدريد، الجمعة: "اليوم أتساءل عن استمراري"، مشيرا إلى أنه وضع استقالته بتصرف الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم.

وتابع: "لقد مررنا بمرحلة مضطربة لأننا مسيسون للغاية".

وشرح دوداميل أنه التقى في إسبانيا مع أنتونيو إيكاري، ممثل زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي غرد بعدها كاشفا حصول اللقاء.

واتهم دوداميل إيكاري بـ"تسييس زيارته للمنتخب الوطني": "عشنا اليوم تجربة مريرة، أنا خائب"، مشيرا إلى لقاء ممثل غوايدو احتراما للمنتخب الوطني "الذي يوحد البلاد".

وذكر أن المنتخب استقبل في مباراة سابقة ضد الإكواور، سفير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبلغ النزاع على السلطة في فنزويلا طريقا مسدودا، فالرئيس مادورو يشن حملات يومية على "إمبرياليي" الولايات المتحدة الذين يحاولون إطاحته، فيما يجول غوايدو في البلاد لحشد المناصرين ويعد بأنه سيتولى الرئاسة "في وقت قريب جدا".