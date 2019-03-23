وقال الحارس البلجيكي لصحيفة "إل إسبانيول": "أنا من بين الأفضل في العالم، رغم أن الصحافة الإسبانية تريد اغتيالي".

وأضاف الحارس المنتقل من تشلسي الإنجليزي إلى "سانتياغو بيرنابيو" الصيف الماضي: "أشعر بقوة كبيرة. أنا هادئ لأنني أتدرب بشكل جيد وألعب بشكل جيد".

وكان والد الحارس البلجيكي قد وجه أصابع الاتهام للصحافة، ولامها على تراجع مستوى نجله، عندما قال: "أشعر بأن الكل يهاجم تيبو".

ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد، لم يستطع كورتوا إثبات نفسه رغم حصوله على فرصة كاملة، وأخفق في إنقاذ فريقه مرات عديدة بالدوري الإسباني، الأمر الذي دفع الجماهير لمهاجمته، والمطالبة بإجلاسه على مقاعد البدلاء.