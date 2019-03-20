وقال اتحاد الكرة الإماراتي إنه أنجز "إجراءات التعاقد مع المدرب الهولندي فان مارفيك لتولي تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة"، على أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي يعقد الخميس، قبل المباراة الودية بين الإمارات والسعودية في أبوظبي.

وسيكون فان مارفيك حاضرا في المباراة الودية التي سيخوضها "الأبيض" بقيادة المدرب المؤقت سليم عبد الرحمن، الذي سيشرف أيضا على المنتخب في ودية سوريا في 26 من مارس الحالي، قبل أن يتسلم مهامه رسميا بعد المباراتين الاستعداديتين للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي ستسحب قرعتها في 17 أبريل المقبل.

وسبق لمارفيك البالغ من العمر 66 عاما تدريب المنتخب السعودي من 2015 حتى 2017 وأوصله إلى مونديال روسيا 2018، قبل أن يستبدله الاتحاد السعودي بالأرجنتيني إدغاردو باوتسا لفترة قصيرة، ثم يعين مواطن الأخير خوان أنطونيو بيتزي، الذي أشرف على "الأخضر" في النهائيات.

وأشرف فان مارفيك على منتخب هولندا بين 2008 و2012، وقاده إلى نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010، قبل الخسارة أمام إسبانيا بهدف نظيف.