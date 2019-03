وتأهبت مدينة زايد الرياضة لجمهور الحفل الختامي للأولمبياد الخاص الذي يشارك فيه عدد من النجوم العالميين مثل كيلا سيتل، ونيكول شيرزينغر.

ويتضمن حفل الختام العرض الأول لفيديو الأغنية الرسمية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 (Right Where I’m Supposed To Be).

ويشهد الحدث مشاركة عدد من أهم النجوم في العالم العربي مثل النجم الإماراتي حمد العامري، والنجم السعودي راشد الماجد، والمطرب العراقي وليد الشامي.

ويشكل الحدث ختاما للفعاليات التي استمرت على مدار سبعة أيام متواصلة وعبرت عن الإصرار والهمم والشجاعة والاحتفاء بالروح الإنسانية.

كما يشارك الرياضيون والمدربون في الموكب الختامي الذي يعلن رسميا عن إسدال الستار على فعاليات أكبر حدث رياضي وإنساني يشهده العالم لهذا العام.