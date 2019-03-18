وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن تلك الأندية ستجتمع مع اليويفا لإجراء أول محادثات رسمية بشأن إجراء تغييرات جذرية على "التشامبيزليغ".

وبحسب تسريبات نقلتها صحيفة "ميرور" من وسائل إعلام بريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رضخ أخيرا وقبل بعقد اجتماع رابطة الأندية الأوروبية، التي كانت قد دعت إليه منذ فترة طويلة.



ويبدو أن مقترح بطولة "الدوري السوبر" الذي جرى اقتراحه ليكون حكرا فقط على الأندية الأوروبية الكبرى ذات الشعبية الهائلة في العالم، جعل "اليويفا" يقبل بعقد ذلك الاجتماع، وذلك خوفا على مصير البطولة الأغلى لديه وهي "دوري الأبطال".

ومن المقرر، في الاجتماع مناقشة آلية تضمن مشاركة الأندية الكبرى، والتي يحرمها النظام الحالي من المشاركة في حال لم تحقق مركزا جيدا في الدوريات المحلية، وتوزيع تلك الأندية على المجموعات في قرعة موجهة.

وذكرت التسريبات أيضا أنه سيتم مناقشة نقل مواعيد المباريات إلى نهاية الأسبوع لضمان تحقيق مشاهدات أكبر وتسويق أكثر، مع وجود تحفظات بأن ذلك سيؤثر على منافسات الدوريات المحلية في القارة العجوزة.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإنه غير المرجح أن يتم إدخال أي تغييرات جذرية في حال إقرارها قبل عام 2024، ويتزامن ذلك مع تواتر أخبار بشأن إمكانية نقل المباريات النهائية لدوري الأبطال إلى ملاعب خارج أوروبا، وذلك بعد الأزمة التي حدثت العام الماضي بسبب إقامة المباراة في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث يشهد ذلك البلد أوضاعا أمنية غير مستقرة بسبب الحرب شرقي البلاد وسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.