واختار اللاعب النيوزيلندي، كوستا بارباروسيس، الاحتفال بتسجيل هدفه بطريقة السجود في الصلاة، تعاطفا مع ضحايا المجزرة في مدينة كرايست تشيرس النيوزيلندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد نعى وقت سابق حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات عطا عليان الذي قتل في الهجوم المسلح على مسجدين في نيوزيلندا يوم الجمعة الماضي.

وقال "الفيفا"، في تغريدته على موقع توتير:" ببالغ الأسى علمنا أن حارس مرمى منتخب نيوزيلندا لكرة الصالات.عطا عليان، قد قضى خلال هجمات "كرايست تشيرس" الأليمة، كل تعازينا لعائلة عليان وعوائل الضحايا الذين قضوا في الهجمات".

واستهدف هجوم عنصري، يوم الجمعة، مسجد النور في وسط المدينة ومسجدا آخر في ضاحية لينوود بالمدينة، مخلفا 50 قتيلا، و50 جرحيا آخرين حسب آخر حصيلة.