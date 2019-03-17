وتنبأت صحيفة "ريكورد" البرتغالية بأن يكون انتقال اللاعب صاحب الـ21 عاما الملقب باسم "فيرو"، أكبر صفقة لمدافع في تاريخ كرة القدم.

ويعد فيرو واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في تشكيلة بنفيكا، الذي يتوقع أن يطلب مقابلا كبيرا له بعد أن أبدى عدد من أكبر أندية أوروبا الاهتمام بضمه.

وفي شهر مارس الجاري، وقع اللاعب عقدا جديدا مع ناديه يبقيه في لشبونة حتى عام 2023، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون يورو.

وفي حال فعّل ليفربول بند الشرط الجزائي وضم فيرو مقابل 100 مليون يورو، سيصبح اللاعب أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

وكان ثاني جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، صاحب صفقة أغلى مدافع في التاريخ، عندما ضم الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثمبتون في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت "ريكورد" أن إدارة ليفربول تواصلت بالفعل مع نظيرتها في بنفيكا لضم فيرو، نجم منتخب "برازيل أوروبا" تحت 21 عاما.

وأوضحت الصحيفة الرياضية الأولى في البرتغال، أن ليفربول سبق له تقديم عرض لضم اللاعب ذاته قبل عامين مقابل نحو 10 ملايين يورو، إلا أنه رفض من قبل إدارة بنفيكا.