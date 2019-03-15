وقال النادي الأندلسي في بيان "قرر إشبيلية الجمعة فض الشراكة مع مدرب الفريق الأول بابلو ماشين، بسبب سلسلة النتائج المخيبة في الأسابيع الأخيرة".

ونقلت "فرانس برس" عن البيان "سيتسلم المدير الرياضي خواكين كاباروس المهمة بمفعول فوري"، مضيفا "يملك كاباروس خبرة في هذا المنصب. تسلم المهام من فينتشينزو مونتيلا في ظروف مماثلة الموسم الماضي".

وسبق لكاباروس (63 عاما) أن تسلم الفريق لمدة شهر الموسم الماضي بعد إقالة مونتيلا ونجح في الفوز بثلاث مباريات من أصل أربع، بما فيها الفوز في عقر داره على ريال مدريد 3-2.

وكان ماشين قد تسلم مهامه في مايو العام الماضي، بعدما قاد جيرونا للمركز العاشر في أول موسم له في الدوري الإسباني.

ولكن على الرغم من بداية قوية مع إشبيلية شهدت وصوله إلى مراكز المقدمة في "الليغا" في نوفمبر، إلا أن أداء الفريق تراجع، الأمر الذي وضعه تحت تهديد خسارة فرصة التأهل إلى مسابقة دوري ابطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل إشبيلية المركز السادس في الدوري متأخرا بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، فيما اعتبر الخروج من مسابقة "يوروبا ليغ" أمام سلافيا براغ التشيكي الضربة القاضية للمدرب ماشين إثر الخسارة 3-4، بعد تعادلهما ذهابا 2-2 في إشبيلية.

ولم يفز إشبيلية سوى بست من مبارياته الـ 18 الأخيرة منذ مطلع العام الحالي.