وسيلتقي سلافيا براغ البعيد عن المنافسات الأوروبية، الذي أقصى إشبيلية من البطولة بشكل مثير الخميس، مع تشلسي الفريق الإنجليزي الثاني في منافسات دور الثمانية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة إسبانية خالصة بين فياريال وفالنسيا، بينما سيلعب بنفيكا البرتغالي مع اينتراخت فرانكفورت الألماني الذي أقصى إنتر ميلانو الإيطالي بالفوز عليه في سان سيرو 1-صفر.

وكان من المقرر أن يستضيف أرسنال مباراة الإياب أمام نابولي، لكن تم استبدالها حتى لا تتعارض مع مباراة مواجهة تشلسي الذي سيستضيف سلافيا براغ في مباراة الإياب بلندن.

وسيلتقي الفائز من أرسنال ونابولي مع الفائز من مواجهة فياريال وفالنسيا في قبل النهائي.

وفي المقابل يلعب الفائز من مواجهة بنفيكا واينتراخت فرانكفورت مع سلافيا أو تشلسي في المباراة الثانية لنصف النهائي.