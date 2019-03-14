وبعد أن قاد رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي لفوز بثلاثية نظيفة، احتفل النجم البرتغالي بطريقة أثارت استياء بعض المتابعين، وفجرت جدلا بشأن الرسائل التي أراد إيصالها.

وسجل رونالدو ثلاثية قلبت تأخر فريقه بهدفين أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلى تأهل رائع لربع النهائي في تورينو، ثم احتفل بطريقة اعتبرها البعض "غير أخلاقية" و"لا تمت للروح الرياضية".

وقالت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر فتح تحقيق في احتفال رونالدو، وسط توقعات بأن يتخذ إجراء تأديبيا بحق اللاعب، قد يصل إلى حد الإيقاف لمباراة واحدة.

وكان (يويفا) قد عاقب المدير الفني لأتلتيكو دييغو سيميوني بغرامة مالية على الفعلة ذاتها، وهو ما قد يعاقب به رونالدو، لكن احتمالية العقوبة بالحرمان من لعب مباراة بالبطولة تظل واردة، حسب الصحيفة.