وبرر ذلك بعدم رغبته في وجود هيمنة إنجليزية على دور الثمانية، إذ تأهلت ثلاثة فرق من البريميرليغ حتى الآن وهي مانشستر سيتي ومانشستر يونياتد وتوتنهام، وسيكون ليفربول الفريق الرابع في حال فوزه أو تعادله إيجابيا بأي نتيجة مع مضيفه العملاق البافاري اليوم الأربعاء.

وكان "الستيتزنز" قد سجل نصرا تاريخيا أمس في دوري الأبطال بعد أن سحق مضيفه شالكه بسبعة أهداف نظيفة، مما يؤكد جاهزية الفريق للمنافسة بقوة على لقب التشامبيزليغ هذا الموسم.

ونقل موقع "goal" العالمي عن غوارديلا اعتذاره المسبق لتمنياته بفوز البايرن، قائلا: ""أعتذر للشعب الإنجليزي، لكن أريد أن يتأهل بايرن ميونخ. فأنا كنت جزءا من ذلك النادي، وقضيت معه 3 سنوات رائعة، كما أنني أحب مدينة ميونيخ ولدي الكثير من الأصدقاء هناك".

وأردف: "ستكون مباراة صعبة للفريقين، ولكني بصراحة أتمنى التوفيق للأحمر الألماني، وأتمنى أن يلعبوا بشكل جيد".

وتابع: "بالنسبة لكرة القدم الإنجليزية، من الجيد أن يكون هناك ثلاثة فرق في دور الثمانية، وربما ينجح ليفربول في التأهل".

كما أعرب غوارديلا عن أمنياته بتأهل برشلونة على حساب ليون الفرنسي، مشيرا إلى أن مباريات دور الثمانية شهدت مفاجأت بخروج ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبروسيا دتمورند.

وعن توقعاته بتحقيق مان سيتي للقب، أجاب في المؤتمر الصحفي: "شكرًا جزيلاً على ثقتكم بي. لقد فزت بلقبي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة لكنني خسرت في سبع مشاركات أخرى. أنا لست ريال مدريد".

وكما أشاد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تسجيله هاتريك صعد بيوفتنوس إلى الدور المقبل: قائلا: هذا الرجل ذهب إلى هناك ليفوز بدوري الأبطال".