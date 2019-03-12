وفي المباراة الأولى، حقق الجيش السوري الانتصار ورفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفضل هدف باسل مصطفى (39)، في حين تلقى النجمة خسارته الثانية تواليا ووقف عداد نقاطه عند الصفر.

أما في اللقاء الثاني، قاد بهاء فيصل الوحدات إلى فوزه الثاني رافعا رصيده إلى ست نقاط بتسجيله رباعية "سوبر هاتريك" من الأهداف الستة (35، 38، 41 و86)، وأضاف محمد الباشا (16) وصالح راتب (78) الهدفين الآخرين.

وسجل هاني عبدالله (26) وعدي الدباغ (89 من ركلة جزاء) هدفي هلال القدس، وبقي رصيده نقطة واحدة من تعادله 1-1 مع الجيش في الجولة الأولى.