وفقد الفريق الملكي عمليا فرصة المنافسة على لقب الليغا بعد اتساع الفارق مع غريمه اللدود برشلونة، كما أقصي بفارق أيام عن بطولة كأس ملك، وفقد لقب دوري أبطال أوروبا، بطولته المفضلة، بعد خسارة كارثية أمام أياكس أمستردام في دور الـ16.

وأطلق راموس عددا من المنشورات على حساباته الرسمي بفيسبوك وإنستغرام وتويتر، بهدف "معالجة عدد من القضايا التي تشغل بال جماهير سانتياغو برنابيو"، وفق ما ذكر موقع "غول" الرياضي.

واعترف مدافع النادي الملكي أن موسم 2018-2019 كان مخيبا للآمال، لكنه أصر على أنه "لا يوجد سبب للذعر في العاصمة الإسبانية".

وقال "باعتبارنا لاعبي كرة القدم نفضل الحديث على أرضية الملعب، لكن هذا الموسم لم يكن كما أردناه.. الأحداث الأخيرة كانت كارثية ولا أخفي ذلك.. نحن لا نختبئ، نحن اللاعبون مسؤولون بشكل أساسي وأنا، كقائد، مسؤول أكثر من أي لاعب آخر".

وتحدث المدافع الإسباني عن البطاقة الصفراء التي تعمد الحصول عليها في مباراة أياكس أمستردام، قائلا "هل كانت تلك البطاقة خطأ؟.. كانت من دون شك خطأ وأتحمل المسؤولية 200 في المئة".

أما بخصوص الفيلم الوثائقي، الذي قرر راموس تصويره لسرد قصته، فقال "كانت هناك التزامات في هذا الأمر، ولم أعتقد أن تسير الأمور في المباراة بهذا الشكل".

كما تحدث قائد الفريق الريالي عن الخلاف الذي وقع بينه وبين رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، في غرفة تبديل الملابس، وأوضح "نقاشات غرف الملابس تحدث وتُحلّ في غرف الملابس. ليس هناك أي مشكلة، وللجميع نفس الاهتمام، هو ريال مدريد".

وأكد، في السياق نفسه، أن اللاعبين دائما يتناقشون ويحفزون بعضهم البعض في غرف تغيير الملابس و"دائما بطريقة بناءة".

وعن الشجار مع زميله مارسيلو، ذكر "تكون لدينا نقاشات في كل حصة تدريبية. إنها جزء من العمل.. لكنها مجرد قصة مثل الكثير من القصص الأخرى التي تحدث من يوم لآخر.. مارسيلو بمثابة أخي لي".

وختم منشوراته بالحديث عن شائعات إقالة المدرب سانتياغو سولاري، وقال "ماذا يحدث مع المدرب؟ إنه قرار لا نستطيع التدخل فيه.. لدينا احترام كبير له، نحن ندعم أي مدرب للفريق".