وخسر فريق السيدة العجوز بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت في مدريد على ملعب أتلتيكو "واندا ميتروبوليتانو"، على أن يلتقي الفريقان في مباراة العودة في تورينو مساء الثلاثاء، ويحتاج اليوفي للفوز بفارق 3 أهداف للتأهل بدون ركلات الترجيح.

وقال رونالدو لقناة يوفنتوس: "الفريق واثق بقدرته على تقديم مباراة عظيمة، يمكننا أن نعيش ليلة مميزة في الملعب والمدرجات".

وأضاف: "أتلتيكو قوي للغاية والكل يعرف ذلك، لا يأخذ المخاطرة ويدافع ويلعب على المرتدات ولكننا جاهزون، نريد فعل أي شيء للفوز عليهم والتفاصيل هي ما يصنع الفارق".

وأوضح: "نريد الوصول إلى ربع النهائي، وهذا هو حال الكرة، لا أحد توقع خسارة الذهاب ولكن أي شيء يمكن حدوثه، يجب أن نرد بشكل مناسب في ملعبنا وأمام جماهيرنا".

وطالب رونالدو، الذي سجل 22 هدفا في شباك أتلتيكو، عندما كان لاعبا في ريال مدريد، "بدعم الجماهير والتفكير بإيجابية رغم تخلي البعض عنهم عقب خسارة الذهاب".

كما أكد أن فريق السيدة العجوز يقدم موسما رائعا، بعيدا عن موقفه في البطولات المختلفة، موضحا أنه يشعر شخصيا بسعادة كبيرة خلال موسمه الأول في إيطاليا.