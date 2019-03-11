ونقلت موقع "فوكس سبورتس" عن الدولي الإنجليزي السابق قوله ما زال سيرجو راموس هو المدافع الأفضل في العالم، لافتا إلى أن قائد النادي الملكي يقف في الواجهة خلال المباريات الكبيرة. وأنه أكثر حماسا في البطولات التي حققها النادي في السنوات الماضية.

وبشأن الدولي الهولندي، قال فرديناند "فان ديك يظهر بشكل رائع مع ليفربول في الموسم الحالي، مع ذلك هو بحاجة لتحقيق الألقاب لكي يصبح المدافع الأفضل في العالم".

وأضاف: "لهذا السبب عندما يتحدث الناس عن اختيار لاعب العام، أفكر أن فان ديك لم يحقق أي شيء، أفكر كثيرا في مدى تأثيره على الفريق وكيفية حسم الأمور".

وأردف الدولي الإنجليزي السابق" كما قلت فان ديك لاعب رائع، يمكنه أن يكون أفضل لاعب مدافع في العالم لكن ذلك ليس في الوقت الحالي، وأرى أنه سوف يوافقني الرأي".

يذكر أن راموس فشل مع فريقه في المنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم، في الوقت الذي ينافس فان ديك مع "الحمر" في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال.

ويواجه رفاق فان ديك بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي الأبطال.