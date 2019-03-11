وعانى رفاق ميسي في تحقيق الانتصارات هذا الموسم التي تعود على تحقيقها في المواسم الماضية، بيد أنهم أظهروا القدرة على التغلب على الشدائد والوصول إلى مرمى الخصوم.

ونجح النادي الكاتالوني في العودة بـ10 مواجهات في الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد أكبر عدد من النقاط في مواجهاته مع فرق الليغا.

وتعافى رجال المدرب إرنستو فالفيردي من الانتكاسات الأولية في مباريات الليغا ضد ويسكا، ريال سوسييداد، جيرونا، فالنسيا (مرتين)، رايو فاليكانو (مرتين)، أتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وفي المجموع ، حصلوا على 5 انتصارات و5 تعادلات من تلك المباريات.

واعترف مدرب برشلونة أن التغلب على هذه النكسات في الألعاب هو تحد يجب عليهم العمل عليه في المرحلة النهائية.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد، و12 نقطة عن ريال مدريد.

ويتأهب متصدر الدري الإسباني لمواجهة منافسه ليون الفرنسي على ملعب "كامب نو" الأربعاء المقبل، في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب ليون، لذلك فالفرصة سانحة للبلوغرانا كي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ولكن بعد النتائج الغير متوقعة التي حدثت في مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، سيكون برشلونة حذرا للغاية أمام ليون، وسيلعب من أجل الفوز بأكبر عدد من الأهداف، لتجنب حدوث أي سيناريوهات غير متوقعة.