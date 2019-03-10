وحملت ثنائية أصحاب الأرض توقيع كل من غرانيت تشاكا (12) والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ (ضربة جزاء في الدقيقة 69).

ودخل مان يونايتد إلى اللقاء وهو لم يذق طعم الهزيمة في 12 مباراة خاضها في البريميرليغ منذ وصول سولسكاير خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو حيث فاز بـ10 مبارياته وتعادل في اثنتين منذ هزيمته الأخيرة بقيادة مورينيو ضد ليفربول 1-3 في 16 ديسمبر الماضي.

لكن فريق "الشياطين الحمر" خرج من "استاد الإمارات" مع خيبة الهزيمة التي كانت بمثابة الثأر لأرسنال كونه خرج على يد غريمه من الدور الرابع لمسابقة الكأس بالخسارة أمامه على هذا الملعب 1-3.

وبعد أن خسر أيضا في مواجهته الأخيرة في الدوري مع مانشستر يونايتد في ملعبه "أولدترافورد" 1-3 في ديسمبر 2017، تجنب أرسنال الأحد أن يتلقى هزيمة ثالثة تواليا بين جماهيره أمام فريق "الشياطين الحمر" للمرة الأولى منذ 1985.

ورفع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بهذا الفوز الغالي رصيده الى 60 نقطة، وأزاح مانشستر يونايتد عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أن جمد رصيده عند 58 نقطة.