وسدد هازارد الكرة لتمر من روي باتريسيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عقب ضغط متواصل من أصحاب الأرض الذين يسعون للدخول ضمن أول أربعة في ترتيب البرميرليغ، ومن ثم المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفوجئ تشلسي في الدقيقة 57 بهدف بعد أن شق خيمنيز طريقه من خط الدفاع مع ديوغو غوتا واندفع الاثنان عبر خطوط تشلسي، قبل أن يهيئ اللاعب البرتغالي الكرة لخيمنيز ليسجل الأخير، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وتصدى باتريسيو ببراعة لمحاولة من المهاجم غونزالو هيغواين بعدها بقليل، ثم من محاولة من ويليان في الدقائق الأخيرة. وأطلق تشلسي 22 تسديدة على مرمى الضيوف مقابل تسديدتين من ولفرهامبتون.

وتركت النتيجة تشلسي في المركز السادس متساويا مع أرسنال وخلف مانشستر يونايتد قبل لقاء الفريقين في وقت لاحق الأحد.