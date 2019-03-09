وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، السبت، إن اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة هاني أبوريدة قررت "اعتبار العمل في الإدارة التنفيذية للبطولة واللجان العاملة بها تطوعا دون أجر".

وأوضح أن القرار اتخذ "على ضوء ما عرضه المدير التنفيذي للبطولة محمد فضل، وبناء على رغبة العاملين بها، وفي إطار خفض النفقات لأقصى درجة".

وقال الاتحاد إن العاملون في البطولة اعتبروها "مشروعا قوميا للبلاد، مردوده المعنوي الكبير لديهم يتجاوز أي مقابل".

وتستضيف مصر البطولة في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، علما أن آخر نسخة أقيمت في مصر كانت عام 2006، ووقتها توج أصحاب الأرض باللقب.

يشار إلى أن النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية تحمل الرقم 32، وستكون الأولى بمشاركة 24 منتخبا، والأولى التي تقام في فصل الصيف.