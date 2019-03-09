وكان الصحفي الإيطالي لويجي جويلبا هو أول من كشف عن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى نادي "السيدة العجوز"، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وبحسب تقارير إعلامية قد يبدو انتقال فيلسوف الكرة الكتالوني إلى يوفنتوس أمرا منطقيا مع الأنباء المؤكدة عن رحيل أليغري عن "البيانكونيري" بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال لويجي جويلبا، في مقابلة مع راديو "CRC" إن مصدراً أخبره أن اتفاقا قد تم بين يوفنتوس وغوارديولا من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار جويلبا إلى أن الاتفاق الشفهي بين الطرفين على عقد لمدة أربعة مواسم، على أمل أن يتمكن اليوفي من تحقيق حلمه بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن هيمن على الألقاب المحلية في الأعوام الأخيرة المنصرمة.

تجدر الإشارة إلى أن تجربة غوارديولا الوحيدة في إيطاليا تعود عندما كان لاعباً في روما وبريشيا بين 2001 و2003.

كما تجدر الإشارة إلى غواراديلا تمكن من تحقيق سداسية تاريخية مع برشلونة الإسباني، هو إنجاز لم يتمكن من تحقيقه أي ناد آخر في الدوريات الأوروبيات الكبرى حتى الآن، كما فاز مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني بالدوري لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يفوز مع مانشستر سيتي بلقب البريميرليغ في العام المنصرم.