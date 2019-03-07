وخسر مان يونايتد 2-صفر باستاد أولد ترافورد قبل أيام، لكنه فاز أمس 3-1 على بطل فرنسا في باريس، ليبلغ دور الثمانية في إنجاز كبير.

ونشر نجم مانشستر السابق، الفرنسي باتريس إيفرا، مقطع فيديو، يحتفل فيه مع بول بوغبا، الذي يحمل حاليا قميص "الشياطين الحمر"، بالتأهل على حساب الفريق الباريسي.

وقال موقع "إكسبريس" إن اللاعبين الدوليين تهكما على أنصار باريس سان جرمان باستخدام شعار معروف في العاصمة الفرنسية، يقول "هنا باريس، هنا باريس". فكانت عبارة إيفرا وبوغبا "هنا مانشستر، هنا مانشستر".

ولم تتوقف السخرية عند هذا الحد، حيث نشر النجم الفرنسي الشهير إيريك كانتونا، هو الآخر، مقطع فيديو من قلب الملعب قال فيه "أنا سعيد، أنا سعيد"، في إشارة إلى سعادته بفوز الفريق الذي حمل قميصه قبل سنوات، على حساب نادي بلاده.

وواجه النجوم الثلاثة انتقادات كبيرة على المواقع الاجتماعية، حيث رفض نشطاء فرنسيون هذا "التهكم".

وذكر أحدهم "تصرف سيء ومحاولة فاشلة للسخرية من فريق ينتمي لفرنسا"، فيما تساءل آخر "لا أفهم الهدف من مثل هذه الفيديوهات.. فريق باريس سان جرمان كبير بكم أو من دونكم".