وكان سان جيرمان خرج في موقعة مشهودة ضد برشلونة الإسباني في ثمن نهائي موسم 2016-2017، عندما مني الفريق الكاتالوني بخسارة قاسية في باريس صفر-4 قبل أن يقلب الطاولة ويحسم نتيجة الإياب بفوز تاريخي 6-1.

وبات يونايتد أول فريق يتأهل بعد خسارته بهدفين على أرضه في ذهاب دور إقصائي من المسابقة القارية.

وسجل ماركوس راشفورد هدفا من ركلة جزاء في الرمق الأخير احتسبت بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد ليفوز مانشستر يونايتد خارج أرضه 3-1 على باريس سان جيرمان وتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولم يسبق لفريق أن تقدم في أدوار خروج المهزوم في دوري الأبطال بعد الخسارة 2-صفر على أرضه، لكن ركلة راشفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع منحت التأهل لفريق المدرب أولي جونار سولشار بأكثر طريقة مثيرة.

وتقدم الزوار مرتين في الشوط الأول عبر روميلو لوكاكو بينما سجل خوان بيرنات هدف سان جيرمان.

واحتسب الحكم ركلة جزاء ضد بريسنيل كيمبمبي بعد لمسة يد ونفذ راشفورد الركلة بنجاح في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.