وحدثت القصة، الاثنين، خلال مواجهة هامبورغ وفيورث، التي انتهت بفوز الأول 1- صفر، خلال المرحلة الـ 24 من الدوري الألماني "البوندسليغا".

واضطر مدرب هامبروغ، هانز وولف، إلى تغيير خطته بعد إصابة لاعبه الكوري الجنوبي، هوانغ هي-تشان في الدقيقة الـ 38، وكتب بعض الملاحظات التكتيكية على ورقة وسلمها للاعب الوسط، الياباني جوتوكو ساكاي.

وحسب الفيديو، ناقش ساكاي الخطة مع قائد الفريق، قبل أن يهم برميها إلى خارج الملعب، لكنها سقطت قرب دكة بدلاء الفريق المنافس، فيورث.

وما كان من مدرب فيورث، ستيفان ليتل، أن التقط ورقة ملاحظات الفريق المنافس بسرعة، وعاد إلى مقعده وشرع في قراءة ما فيها، وكأن شيئا لم يكن.

لكن، حتى مع هذا التصرف الذي وصفه البعض بـ"المشين" فقد فشل ليتل في تغيير النتيجة أمام هامبروغ وخرج مع فريقه خاسرا.