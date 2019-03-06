وعاقب اتحاد الكرة الإنجليزي بوتشيتينو بالإيقاف مباراتين، كما فرض عليه غرامة بلغت 10 آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) بعد أن تقبل اتهامه بسوء التصرف.

ودخل المدرب الأرجنتيني في مشاحنة مع الحكم مايك دين بعد خسارة توتنهام 2-1 أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، وهي نتيجة أبعدت الفريق اللندني عن مانشستر سيتي وليفربول في سباق اللقب.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان "تم تغريم ماوريسيو بوتشيتينو 10 آلاف جنيه إسترليني، وسينفذ إيقافا لمدة مباراتين.

ونقلت رويترز عن البيان "تقبل مدرب توتنهام إتهامه بسوء التصرف من قبل الاتحاد الإنجليزي، وهو ما كان نتيجة ألفاظه /أو سلوكه داخل الملعب وحول منطقة غرف الملابس".

ولن يستطيع المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 47 عاما، قيادة توتنهام من الملعب خلال مباراتيه خارج أرضه ضد ساوثمبتون السبت المقبل، وليفربول في 31 مارس.