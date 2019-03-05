وتعادل "الريدز" سلبا، الأحد، مع إيفرتون، ليعود مرة أخرى إلى احتلال المركز الثاني، بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

والتعادل السلبي على ملعب غوديسون بارك، كان الثالث في أربع مباريات يخفق فيها ليفربول في هز الشباك، حيث انتهت مباراة في دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ وأخرى أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز بنفس النتيجة، مما عرض "الريدز" لانتقادات متزايدة.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي، عقب نهاية مباراة إيفرتون "كنا إيجابيين أمام إيفرتون.. ما أوصلنا إلى ما نحن فيه هو الثبات. من الصعب الفوز دائما، وهو أمر مهم للغاية في كرة القدم".

وأضاف "أتيحت لنا العديد من الفرص وأنهينا الكثير منها بنجاح، ولكن ليس أمام إيفرتون".

وأكد المدرب الألماني أن الأمور في جدول الترتيب تغيرت "بعض الشيء"، مضيفا "نحن الآن في المركز الثاني"، وشدد على أن فريقه لن يستسلم وأن الموسم لم ينته بعد".

وتابع "ما تزال الكثير من المباريات أمامنا، ولا تفصلنا سوى نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.. سنقاتل من أجل كل شيء الآن".

وسيواجه ليفربول، الأحد المقبا، بيرنلي في الأسبوع 30 من البريمرليغ، أما منافسه "مان سيتي"، الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة، فسيستقبل واتفورد.