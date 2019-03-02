وكشفت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص عن أسماء أبرز النجوم الرياضيين والمشاهير الذين سيحضرون، إذ تضمنت القائمة عددا من الشخصيات الرياضية الشهيرة في عالم كرة القدم، وفي مقدمتهم اللاعبان روماريو وكافو، حاملا لقب كأس العالم مع منتخب البرازيل عام 1994، فيما ينضم أيضا اللاعب ديديه دروغبا، نجم تشلسي، وأفضل هداف في كوت ديفوار.

ويشارك في تقديم الدعم للحدث أيضا عدد من سفراء الأولمبياد الخاص في العالم، منهم بطلة التزلج على الجليد ميشيل كوان، ونجم كرة السلة الأميركية السابق ديكيمبي موتومبو، ونجم كرة الطائرة الصربي فلاديمير غربيتش، وبطل سباقات التزلج السريع على الجليد أبولو أوهنو.

وقالت بطلة العالم في التزلج الفني على الجليد 5 مرات، ميشيل كوان: "أتطلع بغاية الشوق للحضور إلى أبوظبي ومقابلة الرياضيين ومدربيهم الذين استعدوا لتقديم أفضل ما لديهم من كفاءات وإمكانات متجاوزين كل الصعوبات، وأصبحوا الآن يمثلون بلدهم في واحدة من أكبر المراحل التي يطمح كل رياضي بالوصول إليها".

وأضافت: "يشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 فرصة استثنائية كونه أكبر الأحداث وأضخمها على الإطلاق منذ تأسيس الأولمبياد الخاص".

وتابعت: "بما أنني سفيرة للأولمبياد الخاص الدولي، فإنه يغمرني الفخر أن أكون مرة أخرى جزءا من هذا الحدث العالمي الأبرز، خاصة أن هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات مميزة لما تحمله من أهمية تاريخية وأرقام جديدة هي الأكبر حتى وقتنا الراهن".

واستطردت: "تقام الألعاب العالمية أول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يعطيها أهمية كبيرة يمنحنا شعورا وهذا يمنحنا حماسة مذهلة، خصوصا أننا على وشك صنع تاريخ وحقبة جديدة للأولمبياد الخاص".

وتابعت: "ستشهد العاصمة الإمارتية والعالم بأسره تجربة ملهمة مميزة تحمل في طياتها المعنى الحقيقي لمبدأ الأولمبياد الخاص المتمثل بتقبل الآخر والاعتراف بأصحاب الهمم والتكاتف معهم، ليس فقط خلال فترة إقامة الألعاب العالمية، بل بعد ذلك لفترة طويلة من عودة الرياضيين لبلادهم. لا شك أن الألعاب العالمية ستُحدث تغيرا إيجابيا حقيقيا طويل الأمد".

من جانبه، قال مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، خلفان محمد المزروعي: "نحن سعداء بحضور هذه المجموعة من النجوم الرياضيين والشخصيات الشهيرة وسفراء الأولمبياد الخاص في العالم لتقديم الدعم للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019".

واستطرد قائلا: "هناك رابط شخصي بالنسبة للعديد من السفراء والشخصيات العالمية المعروفة مع حركة الأولمبياد الخاص، وهم يدركون أهمية الألعاب ودورها في بناء مستقبل أفضل لأصحاب الهمم. ونأمل أن يساهم حضورهم في نشر الرسالة على أوسع نطاق ممكن".

وتتزامن إقامة الألعاب العالمية في أبوظبي مع الذكرى الـ 50 لتأسيس حركة الأولمبياد الخاص، التي أسسها يونيس كينيدي شرايفر، حيث ستكون عائلته حاضرة خلال الحدث الإنساني الأبرز في العالم، في حين سيلقي نجله الرئيس الحالي للأولمبياد الخاص، تيموثي شرايفر، كلمة في حفل افتتاح الألعاب العالمية.

وتستقبل دولة الإمارات ما يزيد عن 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمشاركة في الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 ما بين 14 و21 مارس.

ويقام الحدث للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وسيكون الأكثر تضامنا عبر 50 عاما من تاريخ الأولمبياد الخاص.