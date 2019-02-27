ويحمل صلاح ذكريات جميلة في مواجهات ليفربول وواتفورد، حيث سجل أول أهدافه مع ليفربول أمام واتفورد في 2017، قبل أن يسجل "رباعية" تاريخية في الإياب، عندما فاز فريقه بنتيجة 5-0.

وفي حال تسجيله لهدف أمام واتفورد، سيصبح صلاح أسرع لاعب يصل لـ50 هدف مع فريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليغ).

ويحمل الرقم الحالي الهداف الإنجليزي آلان شيرر، الذي وصل لهدفه الـ50 مع نيوكاسل في 66 مباراة، بينما يمتلك صلاح 49 هدفا في 63 مباراة.

ويحمل الإسباني فيرناندو توريس الرقم القياسي لنادي ليفربول، حيث وصل لهدفه الـ50 بعد 72 مباراة.

وإذا ما سجل صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك) الأربعاء، سيصبح أول لاعب يفعل ذلك في مباراتين متتاليتين ضد نفس الفريق، منذ المهاجم الإنجليزي روبي فاولر أمام أرسنال في 1994 و1995.

ويأمل صلاح في العودة لمستواه المعهود أمام فريق "الدبابير"، الذي يعتبر خصمه المفضل، وقد تكون المواجهة التي يحتاجها النجم المصري لقلب مستواه المتراجع في الأيام الأخيرة.

كما يلاحق صلاح الرقم القياسي بالتسجيل لمرات متتالية أمام واتفورد، حيث سجل في آخر 3 مواجهات. ويلاحق صلاح المهاجم التاريخي أيان راش، الذي سجل 6 مرات متتالية أمام "الدبابير" بين 1984 و1986.

أما بالنسبة للسنغالي ساديو ماني، فيطمح لمعادلة رقمه القياسي بعدد الأهداف في موسم واحد في "البريمييرليغ"، وهو على بعد هدف واحد من معادلة الرقم، وهدفين لتجاوزه.

وسجل ماني 13 هدفا في موسمه الأول مع ليفربول عام 2017، ويحمل في رصيده الآن 12 هدفا، مع تبقي 11 مباراة على نهاية الموسم.