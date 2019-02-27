وفي مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في المرحلة السابقة من الدوري الإنجليزي، أخرج كلوب قائد الفريق هندرسون ودفع بالسويسري شيردان شاكيري، دون أن تتم المصافحة بين كلوب وهندرسون عند الخروج.

وقالت تقارير إعلامية بعد المباراة، إن كلوب انفجر في وجه هندرسون في غرفة الملابس بعد صافرة نهاية المباراة، وهو الأمر الذي وصفه المدرب الألماني بـ"الهراء".

وقال كلوب :" كان بإمكاني أن أصرخ، إلا أن هندرسون لم يكن أصلا في غرفة الملابس، بل كان يجري فحص المنشطات بعد المباراة."

وأوضح المدرب الألماني أن المصافحة لم تتم بينه وبين القائد، لأنه كان يعطي التعليمات لشاكيري عند استعداده للدخول، بينما كان هندرسون يرد تحية الجمهور لدى مغادرة الملعب.

وأضاف اعتقدت أنه لم يحاول مد يده، ولذلك لحقت به وطلبت منه العودة من أجل المصافحة.

وكشف كلوب أن الجميع أكد له فيما بعد أن هندرسون مد يده للمصافحة، وهو (كلوب) لم يكن جاهزا، وقال: "هذا سوء التفاهم الذي حصل. هذا كل شيء."

وساد التوتر مباراة ليفربول ويونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي، وتعرض كلوب للضغط لأن فريقه لم يستثمر إصابة 3 لاعبين من الشياطين الحمر والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

وأهدر "الريدز" نقطتين إضافيتين، وأصبح متصدرا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يلتقي اليوم الأربعاء مع وست هام على ملعب الاتحاد.