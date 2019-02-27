ورسم ليستر بسمة على وجه الحاضرين في ملعب كينغ باور ستاديوم، والذين تقدمهم وردجرز، بهدفين لديماري غراي (10) وجايمي فاردي (63) ضمن بهما الفوز على برايتون، على رغم تسجيل لاعب الأخير الهولندي ديفي بروبر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66.

ووقع المدرب البالغ من العمر 46 عاما عقدا يمتد إلى يونيو 2022، قادما من سيلتك الاسكتلندي، والذي حقق معه جميع الألقاب المحلية على مدار موسمين.

وقال المدرب الإيرلندي الشمالي: "أنا فخور للغاية بوجودي هنا كمدرب لنادي ليستر سيتي، وسأبذل كل ما في وسعي لأجعل الجماهير فخورة بفريقها".



وأضاف: "معا سنكون أقوى وأتطلع إلى العمل مع اللاعبين والجهاز الفني والجماهير لنقطع الخطوات الصحيحة إلى الأمام".

وسبق لرودجرز أن درب ليفربول لثلاثة مواسم بين 2012 و2015، وكاد في موسمه الثاني تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لولا التعثر في الجولات الأخيرة من البطولة.

وبعد الموسم "المشؤوم" لليفربول، الذي ضاع فيه لقب الدوري، لم يستطع رودجرز العودة بالفريق للمنافسة، مما أدى إلى إقالته في أكتوبر 2015، ليحل الألماني يورغن كلوب بديلا له.