وكان كورتوا قد نشر صورة له على حسابه في موقع "إنستغرام" وهو يحمل كأس العالم للأندية التي فاز بها ريال مدريد مؤخرا، ليكتب له أحد مشجعي "الردز" ساخرا: "هل ما زال بإمكانك الحفاظ على شباكك نظيفة".

وكان ذلك المشجع يغمز من قناة الحارس البلجيكي، الذي تلقت شباكه العديد من العديد في مختلف البطولات التي لعبها مع العملاق الإسباني، وعجز في معظمها عن الحفاظ على نظافة شباكه.

وبحسب موقع "سبورت 360" الرياضي سارع كورتوا إلى الرد على سخرية المشجع الإنجليزي "المهينة" بطريقة لا تخلو من الخبث، قائلا له: " لا يزال لقب البريميرليغ (الدوري الإنجليزي الممتاز) موجودا"، وكان حارس تشلسي السابق يشير إلى عجز ليفربول عن تحقيق لقب الدوري منذ عام 1990.

تجدر الإشارة إلى حظوظ ليفربول في تحقيق أول لقب منذ نحو 29 عاما باتت قوية بعد أن وسع الفارق مع توتنهام إلى 6 نقاط، ومع مانشستر سيتي إلى 7 نقاط، فيما يعاني ريال مدريد ظروفا صعبة في الدوري بعد أن تلقى خمس خسارات قد تمنعه من المنافسة على لقب الليغا لهذا الموسم.